Главы МИД России и Франции могут обсудить нагорно-карабахский конфликт

2017-06-15 12:28 | www.apa.az | 3

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы не исключаем, что этот вопрос будет поднят во время обсуждения международных проблем. Это естественно. Мы находимся в диалоге с французскими коллегами, в том числе и по вопросу Нагорного Карабаха», - отметила спикер МИД России.

Напомним, министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан встретятся в Москве 20 июня.