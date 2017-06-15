Наркомания представляет реальную угрозу для Турции – вице-премьер

2017-06-15 12:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Наркомания представляет реальную угрозу для Турции, сказал вице-премьер страны Нуман Куртулмуш, пишут в четверг турецкие СМИ.

Он отметил, что страна нацелена на полное избавление от этой угрозы.

В Турции насчитывается более 500 тысяч наркозависимых подростков.

Самым распространенным среди подростков в Турции наркотическим средством является "банзай". Ежегодно от употребления этого наркотика умирает более 400 человек.

Согласно данным министерства здравоохранения Турции, Стамбул занимает первое место в стране по потреблению этого наркотика.

Ранее сообщалось, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет.

Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, в стране функционируют 22 центра, где ведется лечение наркоманов.

В прошлом году из общего числа арестованных в стране 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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