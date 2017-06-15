Азербайджанцы стали меньше ездит в Россию

2017-06-15 12:38 | www.oxu.az | 3

Агентство ТурСтат проанализировало статистику въездного туризма в Россию за I квартал 2017 года, то есть за первые три месяца с 1 января по 31 марта 2017 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт агентства, из Азербайджана в Россию было совершено 181 тысяча туристских поездок в I квартале 2017 года, что на 16% меньше, чем годом ранее.

Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию за первые три месяца 2017 года снизилось на 2.5% до 4.4 млн с 4.5 млн за первые три месяца 2016 года. В 2016 году число въездных туристских поездок иностранцев в Россию составило почти 25 миллионов.

Топ-10 стран въездного туризма в Россию в 2017 году по числу въездных туристских поездок в Россию по итогам I квартала 2017 года составили Украина (1,578 тысяч поездок), Казахстан (657 тыс.), Финляндия (234 тыс.), Польша (189 тыс.), Китай (183 тыс.), Азербайджан (181 тыс.), Армения (131 тыс.), Молдавия (107 тыс.), Узбекистан (99 тыс.) и Абхазия (92 тыс.).

Китай (183 тысячи поездок, +32% по сравнению с I кварталом 2016 г.), Южная Корея (23 тыс., +28%) и Япония (13 тыс., +8%) стали лидерами роста въездного туризма в Россию в 2017 году по итогам первых трех месяцев. Вьетнам и Таиланд также показали высокий рост числа туристских поездок в Россию в I квартале 2017 года.

С.Б.

