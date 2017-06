Исследователи уточнили местонахождение восьмого чуда света

Независимый исследователь Рекс Банн и сотрудник Национальной библиотеки Новой Зеландии Саша Холден обнаружили, по их мнению, точное местонахождение восьмого чуда света.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru, cоответствующая статья опубликована в Journal of the Royal Society of New Zealand, кратко о ней сообщает National Geographic.

Исследователи пытались установить расположение Розовых и Белых террас — Отукапуаранги. Для этого авторы изучили записи 1859 года в дневнике картографа Фердинанда фон Хоштеттера, а также реконструировали события 1886 года, приведшие к уничтожению Отукапуаранги.

Банн и Холден пришли к выводу, что они находились от 9 до 15 метров ниже современного уровня озера Ротомахана на острове Северный.

Ранее специалисты полагали, что восьмое чудо света может находиться, в частности, на дне Ротомахана.

Розовые и Белые террасы представляли собой типичный пример образований, сформированных известковыми отложениями углекислых источников. Восьмое чудо света было разрушено в 1886 году в результате извержения вулкана Таравера.

C.Б.