Президент Ильхам Алиев: Организуемые в Азербайджане международные мероприятия высокого уровня играют особую роль в налаживании диалога, среды толерантности и взаимопонимания между народами и нациями (версия 2)

2017-06-15 13:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг сказал, что испытывает чувство большого удовлетворения в связи с визитом в Азербайджан, отметил, что Баку - красивый город. Мартин Чунгонг добавил, что, чем больше информации он получает об Азербайджане, тем больше растет его интерес к стране. Отметив важность мирного сосуществования представителей различных религий в Азербайджане, он сказал, что Межпарламентский союз особо заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном. Мартин Чунгонг сказал, что всегда слышал хорошую информацию об Азербайджане, и подчеркнул важность донесения этих реалий до всего мира.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан заинтересован в распространении полной и объективной информации о стране, подчеркнул важность того, чтобы гости из различных стран, в том числе парламентарии, приезжая в Азербайджан, лично видели развитие страны. Коснувшись важности межпарламентских связей, глава государства сказал, что Азербайджан сотрудничает с парламентскими ассамблеями СНГ, Совета Европы, ОБСЕ и других международных организаций, добавив, что это многостороннее сотрудничество дает успешные результаты. Президент Ильхам Алиев отметил, что организуемые в Азербайджане международные мероприятия высокого уровня, визиты играют особую роль в налаживании диалога, среды толерантности и взаимопонимания между народами и нациями.

Глава государства сказал, что визит в страну генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга создает хорошую возможность для проведения обмена мнениями по вопросам сотрудничества сторон, выразил надежду на то, что этот визит внесет вклад в расширение связей.