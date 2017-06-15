Пропавший с радаров малайзийский военный самолет потерпел крушение

2017-06-15 13:24 | www.trend.az | 8

Пропавший ранее с радаров самолет Королевских воздушных сил Малайзии потерпел крушение, погибли два члена экипажа, передает РИА Новости со ссылкой на издание Straits Times.

По данным газеты, самолет потерпел крушение в 51 километре от авиабазы Куантан.

Ранее сообщалось, что самолет вылетел с авиабазы в городе Куантан в 11.00 и пропал с радаров спустя полчаса в районе границы штатов Паханг и Теренггану.