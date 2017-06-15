Изменен маршрут движения еще одного автобуса в Баку

2017-06-15 13:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В связи с соревнованиями Гран При Азербайджана «Формулы 1» для обеспечения беспрерывной работы общественного транспорта изменен маршрут движения автобуса № 18, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в четверг.

Изменения в маршрутные линии планировалось ввести с 17 июня, однако, в связи с неотложными ремонтными работами, проводимыми на площади «Азнефть», маршруты движения автобусов №№ 5, 6, 88 и 125 уже изменены.

С 22 по 25 июня в Баку на городской трассе Baku City Circuit состоится Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

(Текст: Кямаля Сеидова)