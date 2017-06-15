Завтра в Азербайджане будет до 31 градуса тепла

2017-06-15 13:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу будет преобладать облачная погода, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Местами ожидаются дожди, возможны грозы. Умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19, днем - 23-28, в Баку ночью – 17-19, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 85-95, днем 65 - 75 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди. В отдельных местах возможны ливни, град. Западный ветер местами будет порывистым.

Ночью - 17-22, днем - 26-31, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)