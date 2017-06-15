Огтай Газиев: «Государство ценит тех, кто любит свои земли и старается во имя родины» - РЕПОРТАЖ

2017-06-15 13:55 | www.apa.az | 2

Об этом АПА сказал житель села Джоджуг Марджанлы Огтай Газиев, который вчера по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева был награжден орденом «Труд» первой степени. По словам Огтая Газиева, он проживает вместе со своей семьей в селе Джоджуг Марджанлы со дня его освобождения из-под оккупации: «На протяжении 23 лет мы жили без соседей и родственников. Но сегодня мне возместили это материально и морально. Господин президент всегда подчеркивает, что является президентом каждого азербайджанца. Я пережил и увидел это в своей жизни. Президент лично вручил мне ордер на дом. Этот дом по праву считается моей собственностью».

О.Газиев отметил, что в селе средняя школа, которая полностью готова к вводу в эксплуатацию, носит имя первого шехида села Новруза Асланова.

Отметим, 14 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в селе Джоджуг Марджанлы и встретился с семьей Огтая Газиева. Президент лично вручил О.Газиеву орден «Труд» и ордер на оснащенный всей необходимой мебелью и оборудованием четырехкомнатный дом. Кроме того, О.Газиев был назначен территориальным представителем села Джоджуг Марджанлы.