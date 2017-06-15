Прогноз погоды на завтра

2017-06-15 13:52 | www.oxu.az | 2

16 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет облачно, местами ожидаются дожди.

Как сообщили Oxu.Az в МЭПР, возможны грозы, подует умеренный северный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-19°, днем 23-28° тепла, в Баку ночью 17-19°, днем 24-26° тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью – 85-95%, днем – 65-75%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди, местами интенсивные, град. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.

С.Б.

