Уровень безработицы в Турции превысил 11%

2017-06-15 13:46 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В марте текущего года уровень безработицы в Турции вырос на 1,6 процентных пункта (на 619 тысяч человек) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 11,7 процента.

Об этом говорится в сообщении Института статистики Турции (TUIK), опубликованном на его сайте в четверг.

На конец марта этого года общее число безработных достигло 3,642 миллиона человек.

Безработица в не связанных с сельским хозяйством отраслях выросла на 1,8 процентных пункта - до 13,7 процента.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет достигает 21,4 процента (при росте на 4,4 процентных пункта), среди возрастной группы 15-64 лет - 12 процентов (рост на 1,7 процентных пункта).

Согласно данным Института статистики Турции (TUİK) по итогам 2016 года, безработица в Турции составила 10,6 процента, что на 0,6 процента больше по сравнению с 2015 годом.

Сообщается, что в 2016 году в Турции число безработных составило 3 миллиона 330 тысяч человек.

Согласно официальным данным TUİK на 2016 год, в юго-восточных провинциях Турции уровень безработицы составил 18,7 процента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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