Для многодетных семей в Турции предусматриваются льготы по уплате налогов

2017-06-15 13:55 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Для семей с тремя детьми в Турции предусматриваются льготы по уплате налогов в объеме 10 процентов, семьи с детьми-инвалидами будут полностью освобождены от уплаты налогов. Об этом сказал министр финансов Турции Наджи Акбал, пишут в четверг турецкие СМИ.

По данным СМИ, идет работа по подготовке изменений в Налоговый кодекс.

Ранее сообщалось, что в Турции будет упрощена процедура уплаты налогов для образцовых налогоплательщиков,

Согласно данным Института статистики Турции, налоговые сборы в 2016 году составили 554 миллиарда турецких лир.

Официальный курс на 15 июня составляет 3.5199 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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