Турция построила стену на границе с Сирией

2017-06-15 14:03 | www.oxu.az | 3

Турция завершила строительство 700-километровой стены на границе с Сирией. Об этом в четверг, 15 июня, заявил министр обороны страны Фикри Ишык, передает Oxu.Az со ссылкой на Hürriyet Daily News.

Заграждение воздвигли для того, чтобы предотвратить проникновение в Турцию террористов из экстремистской организации «Исламское государство» и боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).

По словам главы оборонного ведомства, на турецко-сирийской границе будут установлены системы освещения, камеры видеонаблюдения, сенсоры. Помимо этого, для обеспечения безопасности будут задействованы дроны.

Ишык добавил, что работы по строительству аналогичной стены начаты на границе с Ираном.

С.Б.

