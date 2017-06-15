Путин выразил отношение к решению Сената США в связи с санкциями в отношении России

2017-06-15 14:16 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом в ходе «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.

Он сказал, что Москва потеряла от ограничений 50-52 миллиарда долларов, а государства, которые их ввели, - 100 миллиардов.

Владимир Путин отметил, что местные производители сделали все возможное для того, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка. По его словам, в результате инфляция упала до самого низкого уровня, качество выпускаемой продукции же растет с каждым днем.

Отметим, вчера Сенат США ввел новые санкции в отношении России.