В Баку стартовали Дни национального кино (ФОТО)

2017-06-15 14:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - При совместной организации Главного управления культуры и туризма города Баку, Киноцентра "Низами" и при поддержке киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы пройдут Дни национального кино, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

На прошедшем в Киноцентре "Низами" мероприятии, посвященном старту проекта, начальник Главного управления Вугар Зейналов подчеркнул, что основные задачи подобных проектов – демонстрация широкой аудитории отечественных кинокартин, пропаганда фильмов, снятых за последние годы на социальные, патриотические темы, а также о жизни и боевом пути Национальных героев Азербайджана.

Директор Киноцентра Лейли Мирзоева подробно рассказала о вошедших в программу картинах.

Затем по случаю отмечаемого 15 июня Дня национального спасения состоялся показ документального фильма "Əbədiyyətə gedən yol", посвященного общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Также на мероприятии вниманию зрителей была представлена кинолента "Axınla aşağı", которая отмечена рядом наград международных кинофестивалей.

Отметим, что в течение месяца в рамках проекта трижды в неделю вниманию зрителей бесплатно будут представляться следующие кинокартины - "Dərs", "İçərişəhər", "Qatil" "Xeyir və şərin rəqsi", "Nabat", "Yarımçıq xatirələr" и другие.

Узнать о времени начала сеансов можно в информационном центре Киноцентра "Низами", а также на официальной странице Facebook.

(Автор: Джани Бабаева)