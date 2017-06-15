В Азербайджане проведены тактические учения саперов – ФОТО

2017-06-15 14:26 | www.oxu.az | 3

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены тактико-специальные учения инженерно-саперных бригад Вооруженных сил.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана, распространенном в четверг, 15 июня.

В ходе учений были выполнены задачи по приведению подразделений в состояние боевой готовности, их выдвижению в районы сосредоточения и размещению на территории, а также подготовке к инженерному обеспечению наступательных операций.

Руководители учений и командование высоко оценили практическую подготовку, умения и навыки личного состава.

C.Б.

