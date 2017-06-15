Путин поведал о жизни под санкциями

2017-06-15 14:28 | www.oxu.az | 3

Россия жила под санкциями практически на протяжении всей своей истории.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 15 июня.

«Мы жили под санкциями начиная с того момента, как Россия начала вставать на ноги. Это было на протяжении всей нашей истории, даже до Октябрьской революции», — сказал глава государства.

Президент также отметил, что «не было бы Крыма, придумали бы еще что-нибудь: для сдерживания России».

С одной стороны, ограничительные меры помогают России «включать мозги, ресурсы и таланты». Но с другой стороны, новые санкции ни к чему хорошему не приведут, и в целом это «ненормальная ситуация», считает российский президент.

«Сейчас мы знаем, что в сенате США опять возник законопроект по поводу ужесточения этих санкций, кстати говоря, почему? Ведь ничего такого экстраординарного не происходит. В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях?» — спросил он.

По его мнению, это свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах.

C.Б.

