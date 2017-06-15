Проведены тактико-специальные учения с инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии

2017-06-15 14:33 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, в ходе учений были выполнены задачи по приведению подразделений в состояние боевой готовности, их выдвижению в районы сосредоточения и размещению на территории, а также подготовке к инженерному обеспечению наступательных операций.

Руководители учений и командование высоко оценили практическую подготовку, умения и навыки личного состава.