Грузинский артист очарован "азербайджанским бриллиантом" (ФОТО)

2017-06-15 14:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета был представлен спектакль "Паяцы" Руджеро Леонкавалло, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В спектакле приняли участие - ведущий солист Тбилисского государственного театра оперы и балета имени З.Палиашвили, народный артист Грузии, профессор Теймураз Гугушвили (партия Канио), ведущий солист Михайловского театра (Санкт-Петербург, Россия), лауреат международных конкурсов вокалистов Александр Кузнецов (партия Тонио), а также заслуженные артисты Азербайджана Афаг Аббасова (партия Недды), Джахангир Гурбанов (партия Сильвио), солисты Фахмин Ахмедлы (партия Арлекина) и Турал Агасиев (партия Крестьянина).

Спектакль прошел с аншлагом, собрав истинных любителей оперного искусства.

Яркая игра артистов, красивые, изысканные декорации и костюмы, великолепная музыка сделали спектакль зрелищным и интересным. Блестяще исполнили свои партии Афаг Аббасова, Теймураз Гугушвили, Александр Кузнецов, Джахангир Гурбанов и другие артисты.

Исполнение арий солистами каждый раз сопровождалось продолжительными аплодисментами зрителей и криками "Браво!". По окончании спектакля бурно аплодирующие зрители долго не отпускали солистов со сцены.

"На протяжении долгих лет меня приглашают, и я с удовольствием принимаю участие в ваших спектаклях. Театр оперы и балета в Баку давно стал для меня родным, я считаю его по праву одним из лучших, в которых мне приходилось выступать", - сказал после спектакля Теймураз Гугушвили.

Делясь впечатлениями, народный артист Грузии отметил, что спектакль прошел на очень хорошем творческом уровне.

"Оркестр под руководством Ялчина Адыгезалова, артисты хора, исполнители главных партий провели спектакль на высоком профессиональном уровне. Вместе с тем, мне хотелось бы особо отметить исполнительницу партии Недды - Афаг Аббасову. Я не в первый раз пою с ней на сцене, и каждый раз она очаровывает меня ярким, чувственным, красивым тембром голоса и актерской харизмой. Считаю ее "азербайджанским бриллиантом" оперной сцены. Она великолепно исполняла со мной партии Аиды и Недды, а кроме того, отличается большим драматическим талантом и раскованностью на сцене. Но невозможно не заметить, что она постоянно, раз от раза совершенствует технику исполнения и по-новому переосмысливает свои партии. Я считаю, что у нее большое будущее как у оперной певицы. Традиционно уезжаю с наилучшими впечатлениями", - сказал он.

(Автор: Джани Бабаева)