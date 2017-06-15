Лукашенко: Карабахский конфликт нужно решать без вмешательства

2017-06-15 14:46 | www.oxu.az | 5

Конфликты на постсоветском пространстве,в том числе нагорно-карабахский конфликт, нужно решать без иностранного участия.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с госсекретарями советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Очень хотелось бы, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами. За столом в Минске, Москве, в Ереване, в других городах стран ОДКБ. Чтобы не было влияния каких-то других государств, групп, круглых столов. Тем более мы можем решить эти проблемы и в Карабахе, и в Приднестровье, и в Украине. Это наши проблемы. Мы их должны решать без иностранных политбюро и вмешательств», - подчеркнул президент Беларуси.

С.Б.

