В Париже неизвестный напал на экс-министра, баллотирующуюся в парламент

2017-06-15 14:45 | www.trend.az | 3

Экс-министр энергетики и экологии Франции, кандидат в депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) страны Натали Косцюшко-Моризе подверглась нападению в Париже, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в V округе французской столицы, где кандидат от партии "Республиканцы" проводила агитацию.

К ней подошел неизвестный мужчина, оскорбил и попытался ударить. Отшатнувшись, женщина упала на землю и ударилась головой. Несколько минут до приезда медиков она находилась без сознания. Позднее Косцюшко-Моризе госпитализировали.

Нападавший пустился в бега и затерялся на ближайшей станции метро.

Первый тур парламентских выборов прошел во Франции в воскресенье, 11 июня. Косцюшко-Моризе прошла во второй тур, который состоится 18 июня.