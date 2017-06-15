"Зевающая чайка" Александра Хакимова (ФОТО)

2017-06-15 14:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась творческая встреча с известным азербайджанским писателем-фантастом Александром Хакимовым, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

В ходе встречи писатель рассказал о своем тридцатилетнем творческом пути и представил новую книгу "Зевающая чайка" - сборник рассказов, статей, эссе и стихов, написанных в разное время.

Автор фотоиллюстраций к книге, известный фотограф и писатель Рустам Гусейнов рассказал о том литературном фоне, на котором проходит творчество Александра Хакимова – сильно повлиявших на него бакинских фантастах советского периода Евгении Войскунском, Исае Лукодьянове, Генрихе Альтове, Павле Амнуэле, а также о современном состоянии жанра фантастики в азербайджанской литературе.

Встреча завершилась обсуждением идеи создания "Клуба фантастических идей" с участием бакинских школьников, а председатель Ассоциации русскоязычных учебных заведений Азербайджана, руководитель Учебно-методического центра РИКЦ Любовь Якунина вручила учащимся школы-лицея № 6 города Баку дипломы победителей Международного конкурса для студентов и школьников "Кубок ТРИЗ Саммита 2017" в номинации "Фантазирование" за самую оригинальную коллективную работу.

Во встрече приняли участие представитель международной ассоциации "Израиль-Азербайджан" Вахид Байрамов, руководитель Центра трансфера технологий Азербайджанского государственного экономического университета Айдын Гусейнов, представители творческой и научной общественности.

(Автор: Джани Бабаева)