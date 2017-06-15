Нашествие саранчи у границ Азербайджана

2017-06-15 15:05 | www.oxu.az | 3

Власти Дагестана ввели режим чрезвычайной ситуации в четырех районах республики из-за нашествия саранчи.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Режим ЧС введен на территориях Бабаюртовского, Кизлярского, Ногайского и Тарумовского районов республики в связи с массовым распространением саранчовых вредителей», - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, указ о введении специального режима подписан главой республики 14 июня. Республиканское правительство принимает срочные меры по локализации и уничтожению саранчовых вредителей.

Как сообщалось ранее, саранча в России, по данным на 8 июня, была обнаружена на 741,3 тыс. га сельхозугодий из обследованных 3,67 млн га. По данным Россельхозцентра, против вредителей обработано 286,1 тыс. га.

С.Б.

