В Баку прошла звездная вечеринка 80-90-х (ФОТО)

2017-06-15 15:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Enerji Club состоялась звездная вечеринка "Retro Disco: Part-2", сообщает Trend Life.

Дискотека в стиле 80-90-х от Dj Wave и Dj Babaeff Dark, сюрпризы от партнеров мероприятия, а главное – звездные гости Ильгар Хаял, Вячеслав Быков и Лион Измайлов!

Экс-солист популярной азербайджанской группы "Кярван" Ильгар Хаял вернул всех в Баку конца 80-х – начала 90-х годов исполнением любимых всеми песен "Гара гёзляр" и "Сары гюлляр". Группа "Караван" в те годы совершила революцию в отечественной поп-музыке, затмив по популярности все существовавшие на тот момент азербайджанские эстрадные коллективы. Песни группы поют до сих пор как начинающие артисты, так и состоявшиеся звезды.

Специальным гостем из России стал блестящий эстрадный певец и композитор, поэт-песенник и музыкант, лауреат многочисленных фестивалей и конкурсов Вячеслав Быков, который представил свои хиты «Любимая моя», «Девочка моя», «Назову тебя облаком», «Малыш» и многие другие. Вячеслав вкладывает в своё творчество глубокие и истинные чувства. Его композиции отличаются потрясающими аранжировками, красивыми мелодиями, романтичными изгибами музыкальной линии.

Ведущим вечера был легендарный российский сатирик, писатель и сценарист, трехкратный лауреат премии «Золотой телёнок» Лион Измайлов, который радует зрителя шутками и номерами свыше 40 лет. Его выступления всегда отличались интеллигентным юмором и внутренним шармом, который делал их поистине уникальными. Именно Лион Измайлов дал ставшее классическим определение сатиры: «Юмор - это когда страшно хочется смеяться, а сатира - это когда хочется смеяться, но страшно...».

Все эти люди привнесли в теплый летний бакинский вечер необычайно яркие ностальгические и добрые чувства.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)