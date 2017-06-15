В Париже напали на экс-министра

2017-06-15 15:29 | www.oxu.az | 2

Экс-министр энергетики и экологии Франции, кандидат в депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) страны Натали Косцюшко-Моризе подверглась нападению в Париже, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Французский жандарм на месте нападения на полицейских возле собора Парижской Парижской Богоматери. 6 июня 2017

Инцидент произошел в V округе французской столицы, где кандидат от партии «Республиканцы» проводила агитацию.

К ней подошел неизвестный мужчина, оскорбил и попытался ударить. Отшатнувшись, женщина упала на землю и ударилась головой. Несколько минут до приезда медиков она находилась без сознания. Позднее Косцюшко-Моризе госпитализировали.

Нападавший пустился в бега и затерялся на ближайшей станции метро.

Первый тур парламентских выборов прошел во Франции в воскресенье, 11 июня. Косцюшко-Моризе прошла во второй тур, который состоится 18 июня.

С.Б.

