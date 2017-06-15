Йоханнес Хан: «Южный газовый коридор – стратегический проект для ЕС» - ИНТЕРВЬЮ

2017-06-15 15:49 | www.apa.az | 3

- Ведутся переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС. Как в настоящий момент Вы оцениваете ход переговоров? Политические переговоры уже прошли. Существуют ли какие-то разногласия в этой сфере? Как Вы думаете, когда завершатся переговоры?

- Состоявшиеся до сих пор переговоры велись очень конструктивно, во многих сферах достигнут прогресс. Несмотря на это, немаловажна и работа, которую еще предстоит сделать. Мы бы хотели скорейшего завершения переговоров, но хороший результат важнее, чем скорость принятие способствующих этому решений. Для нас важно, чтобы соглашение охватывало все сферы, начиная от экономики и безопасности, до уважения к правам человека, хорошего управления и верховенства закона, а также, чтобы в нем учитывались общие цели ЕС и Азербайджана, вызовы, с которыми они сталкиваются.

- Саммит «Восточное партнерство» пройдет в Брюсселе в ноябре. Как идет подготовка к нему? Каковы основные приоритеты саммита? Ожидается ли обсуждение и принятие каких-либо решений в связи с Азербайджаном? Возможно ли подписание нового соглашения с Брюсселем?

- Подготовка к саммиту «Восточное партнерство» идет полным ходом. Мы ожидаем, что придем к соглашению по конкретным мерам на последующие годы. Это связано с экономическим развитием, рыночными возможностями, хорошим управлением, связью, энергетической эффективностью, мобильностью и прямыми контактами. Это цели, которые 2 года назад мы согласовали в Риге. В то же время, мы работаем над Приоритетами Сотрудничества с Азербайджаном, которые объединяют в себе множество сфер. Что же касается нового соглашения, если мы сможем двигаться вперед быстро, и не нанося вреда амбициозному содержанию, то возможно сможем завершить переговоры до саммита.

- Азербайджан выступил инициатором Южного газового коридора и проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, что важно с точки зрения проекта Восток-Запад. Насколько важны эти энергетические и транспортные проекты для Европы и что они ей дадут?

- Южный газовый коридор – стратегический проект для ЕС. Так, наряду с тем, что этот проект даст возможность диверсифицировать наши источники обеспечения, он позволит нам улучшить энергобезопасность. Значимость проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет очень зависеть от успеха Азербайджана в позиционировании себя как транспортного центра между Востоком и Западом. Это в свою очередь связано со многими признаками. В этом вопросе особо должна быть подчеркнута значимость членства во Всемирной Торговой Организации с точки зрения определения результатов, приведения транспортной системы и уставов в соответствие с международными системами в Европе, а также с точки зрения бизнес среды, привлекающей иностранные инвестиции. Усилия Азербайджана в борьбе с коррупцией внесут свой вклад в привлекательность бизнес среды. Так, одним из определяющих этот вопрос признаков является уважение к верховенству закона.