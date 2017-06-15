В Афганистане ИГ захватило бывший опорный пункт бен Ладена

2017-06-15 15:48 | www.trend.az | 4

Боевики террористической группировки "Исламское государство" захватили пещерный комплекс Тора-Бора в Афганистане, который ранее служил укрытием для бывшего главы террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти. Об этом сообщает РИА новости.

Пещерный комплекс Тора-Бора находится в афганской провинции Нангархар недалеко от границы с Пакистаном. В конце 2001 года Усама бен Ладен укрывался в этих пещерах от вооруженных сил США.

По информации агентства, ИГ* отбило пещерный комплекс у талибов в ходе сражения.

"Территория вокруг Тора-Бора была опорным пунктом "Талибана", но теперь боевики ИГ захватили ее в ходе сражения", — приводит агентство слова начальника полиции региона Шаха Вали.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ.