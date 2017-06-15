Семья Шарифовых празднует «победу в пятой степени» – ВИДЕО

2017-06-15 16:14 | www.oxu.az | 4

Семья Шарифовых эмигрировала в США в 2011 году, выиграв Green Card, и все вместе поступили в University of Washington Bothell.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, несмотря на то, что у мамы Нармины и Эльнура – Лалы ханум, в момент начала обучения диагностировали рак, она продолжала учебу. Проходя ее одновременно с получением сеансов химиотерапии и радиотерапии. Кроме того, Л. Шарифова перенесла три операции.

Сейчас семья Шарифовых празднует «победу в пятой степени»: они все вместе победили болезнь Лалы ханум, а кроме этого, стали обладателями дипломов с отличием University of Washington Bothell. Эльнур Шарифов закончил факультет биохимии, Лала ханум и ее муж Эмиль – бухгалтерии. А Нармина Шарифова, кроме того, что закончила университет по программе «Право, общество и судейство», выиграла в 2017 году Президентскую медаль.

Один из педагогов Нармины и Эмиля в комментарии этой новости на страничке Университета в «Фейсбуке», отметил, что помнит этих прекрасных студентов по своим занятиям, но что он удивлен и восхищен историей этой семьи. Сама Нармина отметила, что ее родители стали для нее с братом примером того, насколько важно следовать поставленным целям несмотря на сложности, с которыми сталкивает жизнь.

Мы поздравляем семью Шарифовых с такой прекрасной победой и желаем дальнейших успехов.

С.Б.

