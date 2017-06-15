В США предъявят обвинения охранникам Эрдогана

2017-06-15 16:30 | www.oxu.az | 3

В Вашингтоне планируют в четверг, 15 июня, выдвинуть обвинения в отношении десятка охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, участвовавших в столкновениях во время официального визита главы государства в американскую столицу.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The New York Times.

Установлены личности 24 участников драки. Четверым из них уже предъявлены обвинения. Речь идет о двух гражданах Соединенных Штатов и двух канадцах.

Сотрудники охраны турецкого лидера вернулись вместе с ним в Анкару. Как отмечает The Independent, в случае, если они возвратятся в США, им грозит арест.

С.Б.

