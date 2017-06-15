Лето, музыка, Баку (ФОТО)

2017-06-15 16:53 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Студенты Музыкального центра, руководимого народной артисткой Азербайджана, ведущей солисткой Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фидан Гаджиевой, выступили с концертом на сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова в Баку, сообщили Trend Life организаторы программы.

Мероприятие вызвало большой интерес у публики, ведь творчество Фидан Гаджиевой всегда находится в центре внимания поклонников оперного искусства.

Вниманию зрителей была представлена интересная и разнообразная программа, в которую вошли произведения известных композиторов, арии из опер, неаполитанские песни.

Участники концерта чувствовали большую ответственность перед зрителями и, конечно, перед своим педагогом. Тем не менее, они перебороли волнение и прекрасно выступили, покорив публику своим мастерством. Концерт студентов Фидан Гаджиевой прошел с большим успехом. Публика бурными аплодисментами встречала каждый музыкальный номер.

По словам народной артистки, это первый большой концерт учеников ее Музыкального центра, который был открыт год назад.

"У меня всегда была мечта создать свой Музыкальный центр, делиться своими знаниями и опытом со студентами. У многих известных во всем мире оперных исполнителей есть свои учебные заведения. Например, Центр оперного пения Галины Вишневской, Центр Бруно Балиони и многих других. Я очень хотела, чтобы подобный центр был и в Азербайджане", - сказала она.

По словам Гаджиевой, концерт – это результат плодотворной работы и занятий ее студентов.

"Среди них есть люди разных возрастов и профессий - сотрудник метрополитена, спортсмен, актер, врач... Один из моих учеников – студент Бакинского государственного университета, и его голос очень напоминает голос великого Муслима Магомаева. Возраст моих студентов тоже разный - от 7 до 50-ти. У всех моих учеников есть дар, талант, способности. Они мастерски исполняют произведения всемирно известных композиторов, неаполитанские песни", - сказала она.

(Автор: Джани Бабаева)