Украденный в Сумгаите микроавтобус найден в пункте по приему металлов

2017-06-15 17:27 | www.apa.az | 4

Житель города Сумгаит Даянат Гумбатов позвонил в службу «102» МВД и сообщил, что украден микроавтобус, который он припарковал рядом с автосервисом.

Как сообщили АПА в пресс0службе МВД, на место происшествия прибыли отделения полиции №3 Сумгаитского РОП. В ходе расследования было установлено, что этот микроавтобус был технически не исправен и долгое время стоял на ремонте. Поэтому увезти его было невозможно.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что микроавтобус увезли на эвакуаторе. Эвакуатор был найден, а его водитель вызван в отделение полиции. Он сообщил, что отвез микроавтобус в одни из пунктов по приему металлов на территории города вместе с обратившимся к нему человеком. Отправившиеся туда сотрудники полиции установили, что транспортное средство было продано за 40 манатов.

Совершивший кражу житель города Турал Гусейнов был задержан сотрудниками отделения полиции №3 в качестве подозреваемого лица. В своих показаниях Т. Гусейнов сказал, старый микроавтобус стоял на этом месте долгое время. Он подумал что транспортное средство бесхозное, поэтому и совершил этот поступок.

По факту ведется расследование.