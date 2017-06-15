В Баку прошел вечер "Подари детям радость" с участием звезд эстрады (ФОТО)

2017-06-15 17:29 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел благотворительный вечер для воспитанников детского приюта Реинтеграционного центра Союза детей Азербайджана, организованный Star Kids Group при содействии Исполнительной власти Бинагадинского района, сообщает Trend Life.

"В наши дни благотворительность и волонтерское движение стали не только актуальным и масштабным проявлением бескорыстной помощи, но и внутренней потребностью каждого человека, неравнодушного и чуткого к чужой боли. Кто хоть раз видел глаза этих детей, полных волнения, счастья, благодарности и надежды, тот испытал невероятную и ни с чем не сравнимую радость после совершенного доброго деяния. Радость, счастье и искренняя детская улыбка – бесценны", - отметила директор Star Kids Group Айгюн Алиева.

Детям была представлена красочная развлекательная программа с участием популярных исполнителей Эльнура Мамедова, Нияма Салами, Нурлана Тахмазли, аниматоров и фокусников, а также мыльное шоу, шоу с огнями и шарами, конкурсами и викторинами.

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(Автор: Вугар Иманов)