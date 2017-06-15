Путин объяснил свое отношение к выбору преемника

2017-06-15 17:48 | www.oxu.az | 5

Преемника главе государства может выбрать только российский народ.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 15 июня.

«Я, конечно, когда-то определюсь и не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы, но в конечном итоге, мы не должны забывать о том, что избиратель, российский гражданин, только он может определить, кто будет возглавлять регион, район конкретный, город, область или страну», — подчеркнул Путин.

C.Б.

