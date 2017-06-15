Ассоциация танца Азербайджана проведет турнир "Карабах"

2017-06-15 18:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошло общее собрание руководителей и преподавателей коллективов Ассоциации танца Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе АТА.

На собрании были затронуты организационные вопросы. Заместитель председателя Союза молодежи Азербайджана и президент АТА Азиз Азизов коснулся организационных вопросов при проведении соревнований, системы подсчета для определения победителей во время открытых и закрытых чемпионатов. В результате голосования глава студии «The Legend» Егор Анисимов был выбран руководителем Союза черлидинга Азербайджана. Рассмотрены вопросы проведения мастер-классов под управлением Таира Эйнуллаева.

Далее был представлен план по проведению различных танцевальных турниров. С 20 по 22 октября в Баку пройдет Чемпионат мира по фольклору, с 10 по 12 ноября в Барде или Агджабеди - турнир "Карабах". В конце января 2018 года в Гяндже состоится турнир "Кяпаз", а с 5 по 12 мая – "Кюр" в Мингячевире.

(Автор: Вугар Иманов)