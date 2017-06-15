Боевики ИГИЛ захватили опорный пункт «Талибана»

2017-06-15 18:33 | www.oxu.az | 2

Боевики «Исламского государства» захватили пещерный комплекс Тора-Бора в Афганистане.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на афганских силовиков.

«Территории вокруг Тора-Бора раньше являлись оплотом "Талибана", но теперь их после боев захватили боевики ИГИЛ, — заявил глава местной полиции Шах Вали. — Им была нужна новая крепость — и теперь они ее получили».

Эту информацию подтвердил командующий войсками ИГ в Афганистане Абу Омар Хорасани: по его словам, боевики захватили пещеры и сейчас ведут бои с правительственными войсками, которым оказывают поддержку американский спецназ и ВВС США. «Мы вошли в Тора-Бора, но это еще не конец. Мы планируем взять под контроль новые территории, отбив их у кабульских войск и у талибов», — объяснил он.

Официальный представитель «Талибана» Забиулла Муджахид опроверг эту информацию. Он заявил, что, хотя отрядам ИГИЛ в результате наступления удалось занять несколько деревень в окрестностях, комплекс по-прежнему находится в руках талибов.

С.Б.

