Таланты фортепианного искусства Азербайджана (ФОТО)

2017-06-15 18:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошел финальный вечер третьего Республиканского конкурса молодых пианистов, организованного Министерством культуры и туризма Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе центра. Мероприятие было приурочено ко Дню национального спасения -15 июня.

На открытии замминистра культуры и туризма Севда Мамедалиева отметила, что главная цель конкурса - поиск новых талантов в области фортепианного искусства, пропаганда классической музыки как важной составляющей духовного воспитания молодежи, а также поддержка юных дарований на начальном этапе их творческого пути.

Конкурс был проведен с 1 по 23 мая и состоял из двух туров. В отборе участвовали около 400 молодых пианистов со всей страны. Участники были поделены на три возрастные группы - 9-11, 12-14 и 15-18 лет.

Вначале отбор прошел в городах Гянджа, Шеки, Агджабеди, Агстафа, Хачмаз, Масаллы. Затем в Баку компетентное жюри под председательством проректора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженного педагога, профессора Нармины Гулиевой выбирало самых лучших.

Решением жюри победителями конкурса стали юные пианисты Центра искусств имени Гара Гараева, музыкальных школ Баку и Нафталана, музыкального колледжа при Национальной консерватории, музыкального колледжа Сумгайыта и Лянкяранского государственного гуманитарного колледжа. Юные таланты исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

(Автор: Вугар Иманов)