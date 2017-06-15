Путин: «Мы будем анализировать ситуацию на Донбассе для того, чтобы своевременно принимать решения»

2017-06-15 18:39 | www.apa.az | 3

«Россия будет анализировать ситуацию на Донбассе для того, чтобы своевременно принимать решения».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы видим, что проблемы там не уменьшаются, а отчасти и нарастают. Мы будем анализировать эту ситуацию для того, чтобы своевременно принимать решения, которые будут адекватны складывающейся ситуации», - подчеркнул он.