Модная Беларусь в Азербайджане (ФОТО)

2017-06-15 18:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - На Неделе моды в Азербайджане (Azerbaijan Fashion Week) Belarus Fashion Week представила новую коллекцию Pure Harmony бренда Candy Lady, которая разработана специально для презентации на Востоке, сообщает Trend Life.

В новой коллекции Candy Lady by Olga Barabanschikova сочетается плавность и динамика, яркость и спокойствие цветов, что еще раз напоминает о главном — гармонии. Натуральные ткани, приятные сочетающиеся между собой оттенки, уютный крой предназначены для ценительниц красоты и комфорта.

Руководитель Belarus Fashion Week Янина Гончарова и руководитель Candy Lady Ольга Барабанщикова выразили восхищение красотой, культурой и архитектурой Баку, гостеприимством азербайджанского народа, а также провели ряд деловых с партнерами и коллегами из Азербайджана.

Благодаря совместной работе Belarus Fashion Week (агентства PR и коммуникаций «Открытый подиум») и Azerbaijan Fashion Week дизайнеры двух стран получили новые возможности для презентации своих трудов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)