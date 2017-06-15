Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по продолжению восстановительных работ в Джоджуг Мерджанлы

2017-06-15 18:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах в связи с продолжением восстановительных работ в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Согласно распоряжению, после того, как село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района было освобождено от оккупации армянских вооруженных формирований и здесь стало возможно безопасное проживание людей, для возвращения жителей села в родные края на данных территориях началась работа по капитальной реконструкции и восстановлению. На первоначальном этапе на территории площадью 10 гектаров были проведены широкие строительно-восстановительные работы и работы по благоустройству и созиданию, построены 50 частных жилых домов общей площадью 3850 квадратных метров, общеобразовательная школа на 96 ученических мест, мечеть, электроподстанция, гидрометеорологическая станция, проведены газовые, электрические коммуникации, линия питьевой воды, проложена автомобильная дорога общей протяженностью 9 километров.

В целях продолжения строительно-восстановительных работ и работ по благоустройству и созиданию в селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, в том числе строительства 100 частных жилых домов, детского сада, врачебного пункта, других необходимых социальных и инфраструктурных объектов, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному комитету Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев будет выделено 9,0 (девять) миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.