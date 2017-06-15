Подписано расопряжение в связи с восстановлением Джоджуг Мерджанлы

2017-06-15 18:54 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях в связи с продолжением восстановительных работ в селе Джоджуг Марджанлы Джабраилского района.

Как сообщает Oxu.Az, с целью продолжения восстановительных работ, а также строительства 100 жилых домов, детского сада, медпункта, других необходимых социальных и инфраструктурных объектов в селе Джоджуг Марджанлы Джабраилского района Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев из резервного фонда Президента было выделено 9 млн. манатов.

С.Б.

