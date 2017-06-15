Выделены средства на капитальный ремонт межпоселковой автодороги в Билясуварском районе

2017-06-15 18:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту межпоселковой автомобильной дороги Биринджи-Он биринджи на территории Билясуварского района, где размещены вынужденные переселенцы из Джебраильского района.

Согласно распоряжению, для капитального ремонта межпоселковой автомобильной дороги Биринджи-Он биринджи, соединяющей 11 населенных пунктов на территории Билясуварского района, в которых размещены восемнадцать тысяч вынужденных переселенцев из Джебраильского района, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу «Азеравтойол» будет выделено 3,0 (три) миллиона манатов.

Министерству финансов поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.