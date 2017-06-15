Президент выделил деньги на ремонт дороги

2017-06-15 18:59 | www.oxu.az | 4

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях в связи с капитальным ремонтом автодороги между поселками Биринджи-Онбиринджи, где поселились вынужденные переселенцы из Джабраилского района.

Как сообщает Oxu.Az, для капитального ремонта автодороги на территории Билясуварского района между поселками Биринджи-Онбиринджи, которая соединяет 11 населенных пунктов и где поселились 18 тысяч вынужденных переселенцев из Джабраилского района, ОАО «Азеравтойол» из резервного фонда Президента выделено 3 млн. манатов.

С.Б.

