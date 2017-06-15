ЕС планирует продлить санкции против России

2017-06-15 19:30 | www.apa.az | 4

Совет ЕС по иностранным делам планирует продлить ограничительные меры в отношении России до 23 июня 2018 года, следует из документов, приуроченных к заседанию на уровне глав внешнеполитических ведомств ЕС.

«Меры распространяются на граждан ЕС и находящиеся в ЕС компании. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя». Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, ою этом говорится в тексте документа.

Ограничения включают в себя запрет на импорт продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым, предоставление туристических услуг в Крыму и Севастополе.