В Стамбуле у консульства США задержан мужчина, который угрожал взорвать себя

2017-06-15 19:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Перед консульством США в Стамбуле был задержан мужчина, который угрожал привести в действие взрывное устройство и кричал что при нем есть бомба, передает Hurriyet.

Согласно данным, турецкая полиция уже задержала мужчину, который является гражданином одной из ближневосточных стран.

В данный момент ситуация около американского генкосульства взята под контроль. Информация о наличии у задержанного бомбы пока не подтверждена.