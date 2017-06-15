Любовь к Азербайджану в Германии, воплощенная в стихах (ФОТО)

2017-06-15 19:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Наш соотечественник из Германии Мурад Гасанов выпустил сборник стихов "Перевоплощение", сообщает Trend Life. Главная цель – пропаганда Азербайджана, ее истории, культуры и традиций в Германии посредством стихотворной формы.

"Я живу в Германии, но мое сердце всегда бьется с Азербайджаном. И я решил привнести свою пусть небольшую лепту в пропаганду моей родной земли. Книга выпущена на русском языке, но будет переведена на немецкий и азербайджанский языки. Кстати, в Германии проживает около 6 млн. выходцев из СНГ и я надеюсь, что круг моих читателей будет обширным. Книга начинается серией "По городам Азербайджана" - стихами о Баку, Гяндже, Агдаме, Шуше, Шеки, Лянкаране, Шамахы и других городах. Затем следует серия "Перевоплощение" - произведения в стиле рубаи, любовная, философская и даже социальная лирика", - рассказал Trend Life Мурад Гасанов.

По словам автора, книга выпущена в Праге и один экземпляр будет передан Национальной библиотеке Чешской Республики, одной из крупнейших в Европе.

"Иллюстрации к книге нарисовала художница Ганира Халилова - девушка с ограниченными физическими возможностями, с очень тяжелым недугом, но потрясающе талантливая. Я очень рад и горд, что смог привлечь ее к работе над книгой и дал возможность, чтобы еще больше людей познакомились с ее творчеством", - добавил автор.

41 летний Мурад Гасанов родился в Баку, имеет два высших образования - АПИ им. Туси (биология) и АГЭУ (Нархоз, международные экономические отношения). С 2002 года живет и работает в Германии, в городе Дюссельдорф, 9 лет в фирме Balter GmbH начальником отдела. Также имеет свою частную фирму в области технологий безопасности. Женат. Супруга - врач. Сыну - 17 лет, в следующем году заканчивает гимназию.

(Автор: Вугар Иманов)