В Стамбуле у консульства США задержали мужчину, угрожавшего взорвать себя

2017-06-15 20:11 | www.apa.az | 3

Турецкая полиция задержала у американского генконсульства в Стамбуле мужчину, который угрожал привести в действие взрывное устройство. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг газета Hurriyet.

По информации источника издания в правоохранительных органах, задержанный является гражданином одной из ближневосточных стран.

Обстановка около американской дипмиссии спокойная. О наличии у задержанного бомбы не сообщается.