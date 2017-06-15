Жуткие факты, скрывающиеся за культовыми фото

2017-06-15 20:06 | www.oxu.az | 9

Ежедневно перед нашими глазами мелькают тысячи фото. Знаменитые фотографии порой скрывают истории, от которых кровь стынет в жилах…Наверняка, каждый из нас знаком с большинством снимков, представленных ниже. Но все ли знают те страшные трагедии, которые стоят за легендарными фото?

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на infoniac.ru.

Страшные истории, фото

1. У войны недетское лицо

На фото советский солдат, освобождающий Чехословакию, 1944 год. На руках у него маленький житель Праги, разглядывающий ордена.

Снимок, на первый взгляд, хоть и счастливый, скрывает за собой все ужасы и беды, которые приносят воины. У войны также и детское лицо. И это фото тому подтверждение.

Кроме того, не существует советских, чешских, американских или африканских детей...

Есть просто дети, которые страдают от войны и которые очень хотят мирного неба над головой и светлого будущего без разрывающихся мин и бомбардировок родных городов.

Фото 11 сентября

2. Падающий человек

На фото –человек, выпрыгнувший из окна одной из печально знаменитых башен-близнецов.

Его личность так и не была установлена, несмотря на множество догадок и предположений.

Человек на снимке –символ одной из самых страшных трагедий 21 века. В этот роковой день погибли тысячи не в чем неповинных людей.

Люди, оказавшиеся в ловушке, столкнулись со страшным выбором: либо сгореть и задохнуться от дыма и огня в своих офисах, либо прыгнуть с огромной высоты и разбиться…

Многие выбрали последнее. Так, им казалось, они облегчат свою участь.

Можно себе только представить, что чувствовал этот человек в свободном падении. Страх, ужас и неизбежность перед лицом надвигающейся смерти.

Фотография является олицетворением ужаса, который сеет на нашей планете угроза терроризма.

3. Цвет невежества

Дороти Каунтс стала одной из первых чернокожих студенток, принятых в школу города Шарлотта, штата Южная Каролина.

Случилось это в 1957 году, когда права чернокожих людей были ущемлены.

Однако, после всего лишь четырех дней пребывания в школе родителям пришлось забрать дочь из соображений безопасности.

Девочке терпела издевательства со стороны других детей, которым разрешено было кидать в нее камни и мусор или даже плевать ей в лицо.

В течение этого времени семья Дороти получала угрожающие телефонные звонки.

После окончания учебы в другом месте первая чернокожая ученица получила таки долгожданный диплом, а также публичные извинения от ученика, который когда-то издевался над ней. Случилось это в 2010 году спустя многие десятилетия.

В честь первой чернокожей девочки, получившей право обучаться в школе, названа школьная библиотека.

Фотография является символом борьбы за равноправие. Каждый человек, живущий на нашей планете, обладает одинаковыми правами, независимо от того, какого цвета его кожа.

Фото после шторма

4. Гаити в опасности

Эта душераздирающая фотография, сделанная Патриком Фаррелл, принесла её автору Пулитцеровскую премию.

На снимке маленький мальчик на обломках собственного дома после разрушительного тропического шторма Ханна, ударившего по Гонаиву в 2008 году.

Этому шторму была присвоена первая категория сложности.

В результате обрушившегося стихийного бедствия погибло более 500 человек, тысячи остались без крова. Многие дома не подлежали ремонту и восстановлению.

Ущерб, причиненный штормом, был огромен.

Стоит отметить, что этот район еще не оправился от предыдущего урагана, как новый удар стихии снова прервал привычную жизнь местного населения.

Фотография, ставшая символом человеческого бессилия перед ударами природы, облетела весь мир и заставила содрогнуться миллионы людей, живущих в сытости и безопасности.

Линдон Джонсон

5. Цвет крови на присяге

На фото Жаклин Кеннеди присутствует на присяге Линдона Джонсон сразу же после шокирующего убийства мужа, которое потрясло весь мир.

Хотя эта фотография и черно-белая, на ней много красного цвета. Ведь известный розовый костюм Джеки по-прежнему покрыт кровью знаменитого супруга.

Поскольку Линдону Джонсон пришлось принимать присягу неожиданно и очень быстро, на лице присутствующих можно прочесть недоумение, шок и испуг.

Ведь люди еще не пришли в себя после расстрела президента.

Немного позже Джонсон сделает свое первое публичное заявление в качестве нового президента:

«Я знаю, что сейчас мир разделяет печаль, которую переживает миссис Кеннеди и ее семья. Я сделаю все возможное. Это все, что я могу сделать. Я прошу о вашей помощи и о помощи Всевышнего».

Фотография символизирует скорбь случившейся трагедии, также говорит человечеству, что, несмотря на самые страшные трагедии, жизнь продолжается и нужно идти вперед.

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Наказание женщин за измену

6. Цена ошибки

Не имея возможности вмешиваться в происходящие события, помогать или изменять их ход, проходящий мимо антрополог мог только зафиксировать на камеру то, что увидел собственными глазами.

Женщина была заключена внутрь деревянного ящика, по существу ставшего для неё гробом.

Она приговорена к медленной и мучительной смерти, вызванной обезвоживанием организма. Страдая от голода и жажды, несчастная только могла просить подаяния в виде еды и пищи.

Любой прохожий, если считал нужным, давал ей это.

Но чаще всего еды давалось мало, и для поддержания жизнедеятельности организма этого не хватало.

Чашка, лежащая рядом на земле, когда-то была наполнена водой.

Так в Монголии наказывали женщин за прелюбодеяние в начале прошлого века. Сам снимок был сделан в 1913 году.

А в 1922 году его опубликовал журнал National Geographic.

Снимок стал символом ужасных варварских обычаев и страшного невежества, уносящего человеческие жизни.

7. Душа в огне

Удивительно, на что может пойти отчаявшийся человек в надежде быть услышанным миром.

Тхит Куанг Дык- яркий пример того, как можно отдать самое ценное –свою жизнь, чтобы изменить мир.

На снимке вьетнамский монах, совершивший акт самосожжения на одном из центральных перекрестков Сайгона.

Протестуя против преследования буддистов со стороны вьетнамского правительства, Тхит решился на крайние меры.

По рассказам свидетелей, монах не издал ни единого звука, несмотря на боль и ужас происходящего.

Он мужественно сохранял самообладание до самого конца.

Его страшный поступок привлек внимание общественности со всего мира. Люди, пораженные отчаянным поступком монаха, решились на крайние меры.

В конечном итоге, был совершен государственный переворот.

Фотография служит символом того, как один человек может изменить ход истории.

8. Волны, несущие смерть

На этом фото -огромная волна, захлестнувшая Японию в 2011 году и унесшая жизни тысяч человек.

Волна, которая принесла масштабные разрушения и изменившая мир на "до" и "после" случившегося.

На ум приходит другая трагедия, произошедшая несколькими годами ранее...

26 декабря 2004 года мир буквально содрогнулся.

Самое страшное цунами за всю историю человечества обрушилось сразу на несколько стран.

В одно мгновение были разрушены десятки тысяч человеческих судеб.

Более чем 35 000 смертей принесла эта волна страха человечеству.

Страх, паника, разрушения и слезы…Специалисты говорят о том, что это цунами было эквивалентно пяти мегатоннам тротила. Оно заставило всю планету вибрировать.

Самое ужасное это то, что люди не были готовы к столь страшному повороту событий. Никаких предупреждающих знаков и симптомов надвигающейся опасности выявлено не было.

Это природное бедствие, которое заставило людей осознавать, насколько они бессильны перед капризами природы, оставило глубокий след в судьбах миллионов.

Противостоять мощной силе природы, направленной против нас, практически невозможно.

Именно об этом говорит страшная фотография…

Таиланд, Шри-Ланка и Индонезия -страны с наибольшим числом погибших, вряд ли забудут страшную трагедию.

Смерть Мэрилин Монро

9. Последняя сцена

«Новость дня, недели, года! Мэрилин Монро найдена мертвой в собственном доме!»-именно об этом кричали заголовки всех газет.

В ночь с 4 на 5 августа 1962 года Мэрилин Монро была найдена мёртвой в своем загородном доме.

Смерть самой знаменитой блондинки, секс символа 20 века, потрясла весь мир. Красавица была найдена мертвой, сжимая в руках телефонную трубку.

Известная не только своими ролям , но и многочисленными любовными связями (в том числе и романом с американским президентом Д.Ф. Кеннеди), Мэрилин была эталоном красоты и иконой стиля тех времен.

Что это было? Смерть по неосторожности? Самоубийство? Убийство?..

Несмотря на то, что уход самой знаменитой блондинки в истории кино был назван самоубийством, точного ответа, что же произошло в ночь с 4 на 5 августа 1962 года, не существует до сих пор.

Слишком уж безумной была жизнь Монро, и слишком многие жаждали её смерти.

Фотография символизирует, какой скоротечной может быть слава. В один момент всё заканчивается, смерть не щадит ни красивых, ни богатых, ни знаменитых.

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Трагедия Титаника

10. Страшная трагедия

О страшной трагедии, случившееся с Титаником, наслышан каждый.

Из 2224 пассажиров, находившихся на борту, 1500 погибли из-за отсутствия спасательных шлюпок. Ведь их было в несколько раз меньше, чем того требовало количество пассажиров.

Огромный корабль столкнулся с айсбергом в холодных водах Атлантического океана. Большинство пассажиров погибло в течение получаса из-за переохлаждения.

Это фото было сделано за несколько часов до того, как Титаник отправился в свой первый и последний рейс. Начало плаванья, ставшего роковым для сотен людей, запечатлено на этом фото.

Снимок служит символом того, что творение человека, пусть даже самое масштабное и грандиозное –ничто перед силами природы.

A.C.

