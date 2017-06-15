7 актрис, которые пленяют своей нестандартной красотой – ФОТО

2017-06-15 20:29 | www.oxu.az | 4

Звезды мира кино все как на подбор безупречные, с ослепительной улыбкой. Их внешность словно создана по шаблону, пусть и идеальному. Однако иногда встречаются исключения.

Oxu.Az со ссылкой на AdMe.ru собрал фотографии известных актрис, которые завоевывают зрительские симпатии и сердца, несмотря на то что не соответствуют общепринятым стандартам красоты.

Сирша Ронан

Невинный взгляд и прозрачные голубые глаза — то, что превращает актрису в ангела. Если кто-то и использует косметику, чтобы скрыть недостатки, то только не Ронан: макияж ей совершенно не идет, девушка и без него выглядит очень необычно и эффектно.

Эль Фэннинг

Маленький, слегка приплюснутый нос, бледная кожа, пухлые, как у младенца, щеки и прозрачные глаза. Другая девушка на ее месте могла бы посчитать это своими недостатками, но Фэннинг-младшая подает себя с легким шармом и непосредственностью и, кажется, совсем не переживает о внешности.

Хлоя Морец

Несмотря на то что ее отец — пластический хирург, Хлоя не стала менять себя в угоду модным трендам. Она объективно оценивает себя и свои таланты, что не мешает ей уже иметь армию поклонников и делать успешную карьеру в киноиндустрии.

Руни Мара

Актриса любит и умеет меняться. Осветление бровей, сбритая челка — ей все к лицу. Ее тонкие губы и торчащие ушки не вписываются в стандарты красоты, но это не мешает Маре быть любимицей киноманов во всем мире.

Миа Васиковска

Большую славу австралийской актрисе принесла роль Алисы в фильме Тима Бертона. Талант вкупе с пронзительным взглядом и недюжинной харизмой помогают ей добиваться своих целей и получать самые интересные предложения от режиссеров.

Зосия Мамет

На съемочной площадке Мамет умеет перевоплощаться в кого угодно. Ее нестандартная внешность только играет ей на руку: она помогает зрителям забыть о том, что на экране актриса, и полностью проникнуться атмосферой фильма и жизнью героини.

Дакота Фэннинг

Как и младшая сестра, Дакота обладает нетипичной внешностью, за что ее и любят режиссеры. Но еще больше ее любят за оригинальный взгляд на вещи. Например, однажды она призналась, что ее самая любимая роль — дебютная. В возрасте 6 лет она сыграла жертву автокатастрофы в сериале «Скорая помощь».

A.C.

