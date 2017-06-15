Путин: у России нет оснований прекращать отношения с курдами

2017-06-15 20:42 | www.apa.az | 3

РФ всегда поддерживала отношения с курдским народом, и нет оснований их прекращать. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Мы всегда поддерживали отношения с курдским народом, я не вижу оснований прекращать эти контакты. Но сначала нам нужно решить общую задачу, о которой вы сейчас сказали. Это борьба с терроризмом. Мы знаем, и я уже об этом неоднократно говорил, наша позиция здесь является открытой — мы знаем, какой большой, существенный вклад вносят курдские бойцы в борьбу с терроризмом, это очень боеспособные подразделения, курдские, и действуют очень эффективно", — сказал Путин.

"Ну а что касается более широкого сотрудничества — вы сами упомянули о моей встрече с господином (главой Иракского Курдистана Масудом) Барзани. Мы в целом с Ираком работаем очень активно, и эти отношения будут развиваться", — добавил президент РФ.

По словам Путина, курдская проблема является острой, РФ будет выстраивать свою позицию по этому вопросу в рамках международного права.

"Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что курдская проблема является острой. Мы нашу позицию давно определили. Мы будем действовать и выстраивать свою позицию в рамках международного права", — заключил президент РФ.