Путин: у России нет оснований прекращать отношения с курдами

2017-06-15 20:40 | www.oxu.az | 2

РФ всегда поддерживала отношения с курдским народом, и нет оснований их прекращать.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Мы всегда поддерживали отношения с курдским народом, я не вижу оснований прекращать эти контакты. Но сначала нам нужно решить общую задачу, о которой вы сейчас сказали. Это борьба с терроризмом. Мы знаем, и я уже об этом неоднократно говорил, наша позиция здесь является открытой — мы знаем, какой большой, существенный вклад вносят курдские бойцы в борьбу с терроризмом, это очень боеспособные подразделения, курдские, и действуют очень эффективно», — сказал Путин.

«Ну а что касается более широкого сотрудничества — вы сами упомянули о моей встрече с господином (главой Иракского Курдистана Масудом) Барзани. Мы в целом с Ираком работаем очень активно, и эти отношения будут развиваться», — добавил президент РФ.

По словам Путина, курдская проблема является острой, РФ будет выстраивать свою позицию по этому вопросу в рамках международного права.

«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что курдская проблема является острой. Мы нашу позицию давно определили. Мы будем действовать и выстраивать свою позицию в рамках международного права», — заключил президент РФ.

A.C.